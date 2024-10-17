Омичи сфотографировали Луну-гиганта и комету Цзыцзиньшань

Сегодня в группе «Омский планетарий» «Вконтакте» омичи поделились интересными кадрами. Охотники за редкими автрономическими явлениями запечатлели комету Цзыцзиньшань и гигантскую Луну.
Напомним, комета, которую можно наблюдать в эти дни, является самой яркой в XXI веке. Лучше всего она заметна в западной части вечернего неба. Опознать ее легко по яркому светящемуся хвосту.
Как указано в посте, фотографии были сделаны на смартфон в 160 км от Омска с 19:00 до 20:30. Фотографы «охотились» прежде всего за кометой, но смогли запечатлеть и гигантскую Луну, которая мешала наблюдениям ярким светом.
А сегодня вечером, как уже писала «КП-Омск», Луна будет еще ярче и больше — омичей ждет редкое космическое явление, Суперлуние. В это время спутник Земли приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние.