Омичи сфотографировали Луну-гиганта и комету Цзыцзиньшань

Как указано в посте, фотографии были сделаны на смартфон в 160 км от Омска с 19:00 до 20:30. Фотографы «охотились» прежде всего за кометой, но смогли запечатлеть и гигантскую Луну, которая мешала наблюдениям ярким светом.