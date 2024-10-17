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Скончался главврач Воронежской офтальмологической больницы Сергей Щербаков

Вчера на 69-м году жизни скончался главный врач Воронежской областной клинической больницы Сергей Щербаков. Он бессменно занимал эту должность 21 год. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«При нем создавалось и было открыто консультативно-поликлиническое отделение больницы, производилось оснащение новейшей медицинской техникой и освоение сотрудниками самых современных методик», — рассказали в ведомстве.

Сергей Щербаков родился в селе Новый Курлак Аннинского района Воронежской области. В 1979 году окончил Воронежский государственный мединститут (сейчас — ВГМУ имени Н. Н. Бурденко). Сразу после выпуска устроился врачом в городскую поликлинику № 11, впоследствии возглавил ее и проработал там до 2003 года. Также в 1996—1997 годах господин Щербаков руководил управлением здравоохранения администрации Воронежа. С 2003 года работал главврачом офтальмологической больницы. Также являлся членом президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».