Скончался главврач Воронежской офтальмологической больницы Сергей Щербаков

Сергей Щербаков родился в селе Новый Курлак Аннинского района Воронежской области. В 1979 году окончил Воронежский государственный мединститут (сейчас — ВГМУ имени Н. Н. Бурденко). Сразу после выпуска устроился врачом в городскую поликлинику № 11, впоследствии возглавил ее и проработал там до 2003 года. Также в 1996—1997 годах господин Щербаков руководил управлением здравоохранения администрации Воронежа. С 2003 года работал главврачом офтальмологической больницы. Также являлся членом президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».