Октябрьская пятница в Хабаровский край придёт с дождливым замыслом с утра

С каждым днем октября температуры все ниже. Практически всюду ночью уже минусовые температуры, а на севере, увы, морозно и днем. 18 октября почти на всей территории Хабаровского края ожидаются дожди, в северных районах со снегом. Тепло только на юге края. В Вяземском днем воздух прогреется до +10…+12 градусов, на рассвете до +1…+3 градусов, пройдет кратковременный дождь. В Бикине днем такие же температурные значения +10…+12, ночью +2…+4 градуса и тоже дождь. Дождливо и в Хабаровске, в светлое время суток в краевом центре +9…+11, ночью +1…+3 градуса, сильный ветер порывами до 15−20 метров в секунду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Тепло еще и в Советской Гавани. Днем воздух прогреется до +10…+12, ночью от 0 до −2 градусов, ожидается кратковременный дождь. В Троицком днем +8…+10, ночью столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов. В Комсомольске-на-Амуре дневной фон температур +7…+9 градусов, ночной +1…-1. В селе имени Полины Осипенко в послеобеденное время +6…+8 градусов, на рассвете −3…-5 градусов. В Николаевске-на-Амуре днем такие же температуры, ночью еще холоднее −5…-7 градусов.



