Октябрьская пятница в Хабаровский край придёт с дождливым замыслом с утра

С каждым днем октября температуры все ниже. Практически всюду ночью уже минусовые температуры, а на севере, увы, морозно и днем. 18 октября почти на всей территории Хабаровского края ожидаются дожди, в северных районах со снегом. Тепло только на юге края. В Вяземском днем воздух прогреется до +10…+12 градусов, на рассвете до +1…+3 градусов, пройдет кратковременный дождь. В Бикине днем такие же температурные значения +10…+12, ночью +2…+4 градуса и тоже дождь. Дождливо и в Хабаровске, в светлое время суток в краевом центре +9…+11, ночью +1…+3 градуса, сильный ветер порывами до 15−20 метров в секунду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Тепло еще и в Советской Гавани. Днем воздух прогреется до +10…+12, ночью от 0 до −2 градусов, ожидается кратковременный дождь. В Троицком днем +8…+10, ночью столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов. В Комсомольске-на-Амуре дневной фон температур +7…+9 градусов, ночной +1…-1. В селе имени Полины Осипенко в послеобеденное время +6…+8 градусов, на рассвете −3…-5 градусов. В Николаевске-на-Амуре днем такие же температуры, ночью еще холоднее −5…-7 градусов.
В Аяне без осадков, днем воздух прогреется едва-едва, всего до +1…+3 градусов, ночью остынет до −4…-6. В Охотске тоже без осадков, днем +1…-1, ночью −5…-7 градусов. Уровень Амура у Хабаровска −4 сантиметра, в ближайшие дни ожидается спад воды еще на 5−10 сантиметров.
К 18 октября завершаются полевые работы, холодает, заготовки на зиму тоже сделаны, поэтому наступает время для рукоделия.
В старину женщины садились ткать. Первая нитка, вытканная в этот день, называлась «животворной». Её повязывали на руку, чтобы никто не сглазил. Также с середины октября катали шерсть для валенок, а мужчины их валяли. Без валенок зимой никуда!