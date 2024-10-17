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Объездную дорогу у площади Свободы могут открыть в начале 2025 года

Открытие дороги неоднократно переносили.

Источник: Комсомольская правда

Объездную дорогу у площади Свободы в Нижнем Новгороде откроют в январе 2025 года. Данный вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Согласно информации, депутаты во время заседания обсудили заторы, которые образовались на дорогах города из-за дорожных работ и строительства метро. Кроме того, в ходе обсуждения поднялся вопрос об открытии объездной дороги на площади Свободы, где сейчас ведут работы по строительству метро.

Изначально дорогу должны были открыть еще прошлой осенью, однако сроки неоднократно переносились. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства нижегородской мэрии Андрей Житников отметил, что дорогу должны открыть в январе 2025 года.

строительство