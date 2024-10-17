Объездную дорогу у площади Свободы могут открыть в начале 2025 года

Согласно информации, депутаты во время заседания обсудили заторы, которые образовались на дорогах города из-за дорожных работ и строительства метро. Кроме того, в ходе обсуждения поднялся вопрос об открытии объездной дороги на площади Свободы, где сейчас ведут работы по строительству метро.