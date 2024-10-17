В школе Ростова-на-Дону после давки в коридоре организовали работу гардероба

В школе Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону, где произошла давка, организовали работу гардероба. Это помогло избежать повторного столпотворения в коридоре, рассказал в Telegram глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Принятые меры оказались эффективными: ученики могли свободно выйти после уроков и забрать свои вещи. На месте дежурили учителя, — сообщил Алексей Логвиненко.
Напомним, ранее очевидцы сняли большое количество детей, стоящих при входе в школьный гардероб. Это вызвало общественный резонанс и активные обсуждения в соцсетях.
На столпотворение оперативно отреагировали городские власти, управление образования, прокуратура и региональное управление Следственного комитета. Отчет по ситуации также потребовал глава СК России Александр Бастрыкин.
После проверки было принято решение разделить потоки школьников, выделить дополнительные места для хранения одежды и увеличить количество дежурных учителей. Руководство образовательного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.