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В школе Ростова-на-Дону после давки в коридоре организовали работу гардероба

Организация работы гардероба в школе Ростова помогла развести потоки учеников.

Источник: Комсомольская правда

В школе Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону, где произошла давка, организовали работу гардероба. Это помогло избежать повторного столпотворения в коридоре, рассказал в Telegram глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Принятые меры оказались эффективными: ученики могли свободно выйти после уроков и забрать свои вещи. На месте дежурили учителя, — сообщил Алексей Логвиненко.

Напомним, ранее очевидцы сняли большое количество детей, стоящих при входе в школьный гардероб. Это вызвало общественный резонанс и активные обсуждения в соцсетях.

На столпотворение оперативно отреагировали городские власти, управление образования, прокуратура и региональное управление Следственного комитета. Отчет по ситуации также потребовал глава СК России Александр Бастрыкин.

После проверки было принято решение разделить потоки школьников, выделить дополнительные места для хранения одежды и увеличить количество дежурных учителей. Руководство образовательного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.