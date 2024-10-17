«Марлон Брандо совершил то, чего никто не делал до него»

Вот такую историю смешную расскажу. Первый фильм, в котором я снялся, назывался «Через край». Это был конец 1970-х, снял его режиссер Джонатан Каплан. Я там играл подростка, связанного с наркотой. Джонатану я нравился, потому что я много импровизировал. Он меня звал Марлоном! Я понятия не имел, кто это! Мне было 14 лет, я смутно понимал, что это тот, который сыграл в «Крестном отце». А он меня звал Марлоном, потому что, когда мы снимали сцену, я хотел, чтобы всё в ней было по-настоящему. Я разбивал окно, носил настоящие наручники, швырял со стола печатную машинку. Сценарист орал на меня, чтобы я этого не делал, потому что ему на этой машинке еще переписывать сценарий для завтрашней сцены, но я всё равно швырнул ее о пол. И опять они орали: «Марлон, ты чокнутый, что ты творишь!».