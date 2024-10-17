Сквер благоустроили на пересечении улиц Ленина и Горького в Иркутске

— Несмотря на то, что подрядчик сорвал сроки и в отношении него применены штрафные санкции, он завершил благоустройство территории. Сквер заметно преобразился. Он расположен в центре города, рядом несколько университетов, поэтому пользуется популярностью у горожан, особенно у молодежи, — отметил мэр Руслан Болотов.