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Сквер благоустроили на пересечении улиц Ленина и Горького в Иркутске

Там обновили плитку и провели озеленение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске подошло к концу благоустройство сквера на пересечении улиц Ленина и Горького. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, теперь там появилась обновленная плитка и прогулочные дорожки. Последние сделали удобными для маломобильных сибиряков. Также провели озеленение: обустроили газоны и клумбы.

— Несмотря на то, что подрядчик сорвал сроки и в отношении него применены штрафные санкции, он завершил благоустройство территории. Сквер заметно преобразился. Он расположен в центре города, рядом несколько университетов, поэтому пользуется популярностью у горожан, особенно у молодежи, — отметил мэр Руслан Болотов.

Также сквер украсили новые скамейки, стулья, столы и даже качели. Все малые архитектурные формы сделаны в одном стиле, что позволяет общественному месту выглядеть более гармонично. Отметим, что работы проводили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске до конца октября появится новая скейт-площадка.