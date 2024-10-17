Легенда музтеатра Игорь Третьяков скончался в Волгограде

— В 2022 году заслуженный артист РСФСР Третьяков Игорь Леонидович завершил свою артистическую карьеру, она была поистине блистательна и незабываема! Он внёс большой и достойный вклад в развитие художественной культуры и музыкального театрального искусства Волгограда и Волгоградской области, — говорится в некрологе, опубликованном Волгоградским музыкальным театром. — Выражаем глубокие соболезнования семье Игоря Леонидовича.