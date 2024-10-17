На открытии форума «Россия — спортивная держава» не включился гимн страны

На заседании Олимпийского комитета страны в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Уфе не включился гимн России. Спортсмены не расстерялись и спели его акапелла. Видео опубликовало Министерство спорта Башкирии.
«Не включился гимн России? Ничего страшного — мы споем, — подписали видео в паблике ведомства. — Начинаем день позитивно!».
Напомним, форум «Россия — спортивная держава» в Уфе будет проходить три дня — с 17 по 19 октября. Запланирована масштабная деловая, культурная и спортивная программа. Заявлено, что в мероприятии примет участие президент страны Владимир Путин.