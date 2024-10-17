Школы в свердловских селах хотят сделать аграрными

«Сейчас мы рассматриваем проект агрошколы нового формата, привлекается бизнес-партнер — то предприятие, которое максимально приближено к школе и заинтересовано в кадрах. Предприятия частично оснащают школьные лаборатории. Физика, химия, биология — это профильные дисциплины, они усиливаются. Педагоги проходят повышение квалификации, вуз помогает в этом плане: мы подтягиваем обучение в сельских школах так, чтобы дети могли сдавать нормально ЕГЭ, по крайней мере на те баллы, которые нас интересуют. Работодатель или бизнес, который вошел туда, их задача заинтересовать и показать сельхозпроизводство, в котором в дальнейшем будут работать ученики. И заключить целевые договоры на обучение в вузе, уже сразу в школе», — рассказала Лоретц в эфире программы «Акцент» на ОТВ.