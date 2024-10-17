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Синоптики: в Воронеже скоро потеплеет до +14 градусов

В Воронежской области в начале следующей недели немного потеплеет, а дожди отступят. Это следует из прогноза специалистов местного Гидрометцентра. Уже в понедельник, 21 октября, воздух в областном центре в дневные часы должен прогреться до +12…+14 градусов. Будет солнечно.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 66% 763 мм рт. ст. +10°
Источник: Mail.ru

По предварительным оценкам, именно на будущую неделю придется тот небольшой кусочек так называемого бабьего лета, надежды на которое в этом году все еще есть. В отдельных регионах центральной России оно наступит уже в эти выходные, то есть чуточку раньше, чем у нас. А вот вторая половина текущей недели в Воронеже будет серой и промозглой. Температура за окном будет держаться на уровне не выше +9 градусов в дневные часы. Ночью и вовсе ожидается около +1…+3 градусов. К тому же как минимум сегодня и в воскресенье обещают дожди.