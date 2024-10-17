Синоптики: в Воронеже скоро потеплеет до +14 градусов

По предварительным оценкам, именно на будущую неделю придется тот небольшой кусочек так называемого бабьего лета, надежды на которое в этом году все еще есть. В отдельных регионах центральной России оно наступит уже в эти выходные, то есть чуточку раньше, чем у нас. А вот вторая половина текущей недели в Воронеже будет серой и промозглой. Температура за окном будет держаться на уровне не выше +9 градусов в дневные часы. Ночью и вовсе ожидается около +1…+3 градусов. К тому же как минимум сегодня и в воскресенье обещают дожди.