В минздраве Татарстана призвали рожать первенца до 25 лет

«Женщина рождается с определенным набором яйцеклеток, но с возрастом их становится меньше, и они не восстанавливаются», — напомнила Сабирова.
Однако, несмотря на этот факт, в России, согласно статистике, впервые беременеют в 29 лет. Конечно, подчеркнула специалист, можно забеременеть и позже, количество яйцеклеток индивидуально.
Но если женщина захочет стать мамой второго и даже третьего ребенка, то в случае поздней первой беременности, по мнению специалиста, на это может попросту не хватить ни времени, ни ресурсов организма.