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В минздраве Татарстана призвали рожать первенца до 25 лет

КАЗАНЬ, 17 октября, ФедералПресс. В минздраве Татарстана призвали рожать первенца до 25 лет. Об этом в прямом эфире ведомства рассказала главный внештатный специалист министерства по репродуктивному здоровью Фирая Сабирова.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Женщина рождается с определенным набором яйцеклеток, но с возрастом их становится меньше, и они не восстанавливаются», — напомнила Сабирова.

Однако, несмотря на этот факт, в России, согласно статистике, впервые беременеют в 29 лет. Конечно, подчеркнула специалист, можно забеременеть и позже, количество яйцеклеток индивидуально.

Но если женщина захочет стать мамой второго и даже третьего ребенка, то в случае поздней первой беременности, по мнению специалиста, на это может попросту не хватить ни времени, ни ресурсов организма.

демография