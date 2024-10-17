Главные новости 17 октября 2024 года

По словам экономиста, отказ в назначении пенсии по старости могут получить россияне со стажем работы менее 15 лет или с пенсионным коэффициентом ниже 28,2. Людям предпенсионного возраста эксперт посоветовала заранее проверять информацию о себе в Социальном фонде.