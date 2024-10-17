Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 17 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 17 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 октября 2024 года.

Нетаньяху назвал слова Макрона об Израиле искажением истории

Премьер Израиля прокоммментировал слова президента Франции о том, что еврейское государство было создано по решению ООН, обвинив его в «незнании истории и отсутствии уважения». Заявление Макрона про Израиль было непубличным, о нем сообщали СМИ.

В США назвали число потерянных Украиной танков Leopard

Источник: AP 2024

Согласно информации Business Insider, с начала российской специальной военной операции Украина лишилась почти 40 немецких танков Leopard. Издание отметило, что стороны конфликта на Украине оснащают свои танки специальными защитными экранами.

КНДР полностью разорвала сообщение с Республикой Корея

Источник: Reuters

КНДР разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей на востоке и западе Корейского полуострова. Это сделано в рамках курса по «полному разделению территориальных пределов, находящихся под государственной властью КНДР, с территорией Республики Корея», передает ЦТАК.

США нанесли удар по пяти объектам хуситов в Йемене

Американские бомбардировщики B-2 Spirit ударили по пяти складам оружия хуситов в районе Йемена. Как сообщил министр обороны США, там хранились «компоненты оружия всех типов», использовавшегося хуситами для атак на суда в этом регионе.

В России назвали причину возможного отказа в пенсии по старости

Источник: Freepik

По словам экономиста, отказ в назначении пенсии по старости могут получить россияне со стажем работы менее 15 лет или с пенсионным коэффициентом ниже 28,2. Людям предпенсионного возраста эксперт посоветовала заранее проверять информацию о себе в Социальном фонде.