Главные новости 17 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 октября 2024 года.
Нетаньяху назвал слова Макрона об Израиле искажением истории
Премьер Израиля прокоммментировал слова президента Франции о том, что еврейское государство было создано по решению ООН, обвинив его в «незнании истории и отсутствии уважения». Заявление Макрона про Израиль было непубличным, о нем сообщали СМИ.
В США назвали число потерянных Украиной танков Leopard
Согласно информации Business Insider, с начала российской специальной военной операции Украина лишилась почти 40 немецких танков Leopard. Издание отметило, что стороны конфликта на Украине оснащают свои танки специальными защитными экранами.
КНДР полностью разорвала сообщение с Республикой Корея
КНДР разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей на востоке и западе Корейского полуострова. Это сделано в рамках курса по «полному разделению территориальных пределов, находящихся под государственной властью КНДР, с территорией Республики Корея», передает ЦТАК.
США нанесли удар по пяти объектам хуситов в Йемене
Американские бомбардировщики B-2 Spirit ударили по пяти складам оружия хуситов в районе Йемена. Как сообщил министр обороны США, там хранились «компоненты оружия всех типов», использовавшегося хуситами для атак на суда в этом регионе.
В России назвали причину возможного отказа в пенсии по старости
По словам экономиста, отказ в назначении пенсии по старости могут получить россияне со стажем работы менее 15 лет или с пенсионным коэффициентом ниже 28,2. Людям предпенсионного возраста эксперт посоветовала заранее проверять информацию о себе в Социальном фонде.