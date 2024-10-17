ИИ-ассистенты могут появиться у врачей в Беларуси

Также он добавил, что врач в приемном покое должен ходить по боксам. В тот момент, когда он возвращается, то ИИ-ассистент к тому моменту уже собрал всю историю о больном, его анализах, жалобах. И отправил это врачу в обобщенном виде, указав: «Пациент готов».