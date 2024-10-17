ИИ-ассистенты могут появиться у врачей в Беларуси. Подробности озвучил БелТА глава наблюдательного совета НИИ цифровой экономики, искусственного интеллекта и информационной безопасности, эксперт в области проектирования и безопасности высокозагруженных IT-систем в медицине и строительстве Андрей Горовенко.
Он отметил, что подобный проект уже сейчас проходит тестирование в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи в Гродно. Он был разработан лабораторией Telemed AI, которая создана инжиниринговой ассоциацией MarСоюз на базе Технопарка Гродно, а также больницы. Планируется внедрить его на другие объекты.
Горовенко уточнил, что ИИ-ассистент делает за врача все то, что не связано с леченой работой.
— Когда пациент заходит в кабинет, перед ним стоит экран, он поворачивает его на себя и искусственный интеллект у него расспрашивает об истории болезни, — пояснил специалист.
Также он добавил, что врач в приемном покое должен ходить по боксам. В тот момент, когда он возвращается, то ИИ-ассистент к тому моменту уже собрал всю историю о больном, его анализах, жалобах. И отправил это врачу в обобщенном виде, указав: «Пациент готов».
— У врача планшет, пока он дойдет, уже, может быть, он познакомится с информацией.
Горовенко акцентировал внимание на том, что медику не нужно выполнять ту часть работы, которая занимает больше всего времени.
— Потом он уже общается с больным, осматривает его, делает заключение и дает рекомендации. Все его время приема освобождается исключительно для медицинской деятельности.
Специалист заметил, что на одном приеме могут работать три ИИ-ассистента. Так, второй — это «ИИ-фармаколог», который включается в тот момент, когда врач делает назначения. ИИ-ассистент смотрит историю пациента, оценивает, выдает врачу рекомендацию.
— А третий — «Ассистент — специалист по клиническим протоколам», который может напомнить врачу о выполнении некоторых его пунктов и дает подсказку при необходимости.
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