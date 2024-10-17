В Белорецке охранники были вынуждены работать за чрезвычайно низкое жалованье

В башкирском городе Белорецк охранники были вынуждены работать за чрезвычайно низкое жалованье. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Согласно версии следствия, руководство частной охранной организации «Служба Безопасности» с января по июль этого года выплачивало заработную плату шести работникам, которая была ниже минимального размера оплаты труда. В итоге сумма задолженности составила более 141 тысячи рублей. При этом у конторы имелись деньги, однако их предпочли направить на иные цели, никак не связанные с выплатой жалованья.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже минимального размера оплаты труда». Следователи проводят работу, чтобы дать правовую оценку действиям (или бездействию) руководителей организации.
— Истребуется необходимая документация, устанавливается финансовое положение компании в вышеуказанный период, принимаются меры к возмещению имеющейся задолженности. Ход и результаты его расследования, а также восстановление прав сотрудников находятся на контроле межрайонной прокуратуры, — сообщают СК и надзорное ведомство.
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