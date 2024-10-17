В Белорецке охранники были вынуждены работать за чрезвычайно низкое жалованье

Согласно версии следствия, руководство частной охранной организации «Служба Безопасности» с января по июль этого года выплачивало заработную плату шести работникам, которая была ниже минимального размера оплаты труда. В итоге сумма задолженности составила более 141 тысячи рублей. При этом у конторы имелись деньги, однако их предпочли направить на иные цели, никак не связанные с выплатой жалованья.