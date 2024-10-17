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Движение транспорта ограничили по улице Трилиссера в Иркутске

Ограничение продлится до 22 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске ограничили движение автотранспорта по улице Трилиссера. Как сообщил Оператор тепловых сетей города, такое решение приняли из-за проведения неотложных работ по вскрытию теплосетей.

— Движение транспорта ограничили по улице Трилиссера, перед пересечением с улицей Красноказачьей. С 06:00 17 октября до 22:00 22 октября 2024 года, на данном участке действует сужение дороги по одной полосе, — сказано в сообщении.

Автомобилистов просят заблаговременно выбирать пути объезда и прокладывать маршрут. Так, как на участке сужена проезжая часть, то следует более бдительно проезжать данный отрезок дороги.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянском районе ввели ограничение на проезд машин из-за плохих погодных условий.