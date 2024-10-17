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В Омске сменится глава Ленинского округа — прежний переезжает в Томск

С поста главы округа уходит Дмитрий Зярко.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 18 октября, глава Ленинского округа Дмитрия Зярко проведет свой последний рабочий день в этой должности. Он переезжает в Томск, где займет пост заместителя мэра Дмитрия Махини. Напомним, мэр Томска тоже омич.

Зярко возглавлял Ленинский округ на протяжении 7 лет. Как отметил мэр города Сергей Шелест, за это время «он сделал для своей территории много хорошего».

«Пришло время расти и двигаться дальше. Уверен, Дмитрий Николаевич покажет себя с лучшей стороны и станет весомой фигурой в команде томского мэра. Всеми необходимыми для этого качествами, такими, как профессионализм, опыт, знание законов, умение быстро и продуктивно решать кризисные ситуации, находить контакт с людьми — он обладает в полном объеме», — напутствовал теперь уже бывшего члена своей команды глава города.