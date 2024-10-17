В Омске сменится глава Ленинского округа — прежний переезжает в Томск

«Пришло время расти и двигаться дальше. Уверен, Дмитрий Николаевич покажет себя с лучшей стороны и станет весомой фигурой в команде томского мэра. Всеми необходимыми для этого качествами, такими, как профессионализм, опыт, знание законов, умение быстро и продуктивно решать кризисные ситуации, находить контакт с людьми — он обладает в полном объеме», — напутствовал теперь уже бывшего члена своей команды глава города.