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В Уфе ребенок проглотил щипцы для ногтей

В Уфе врачи вытащили из желудка 6-летнего мальчика щипцы для стрижки ногтей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачи детский больницы № 17 вытащили из желудка 6-летнего мальчика щипцы для стрижки ногтей. Для операции медики использовали специальную корзину. Об этом сообщило министерство здравоохранения Башкирии.

— По экстренным показаниям ребенку была проведена лечебная фиброгастроскопия под общим обезболиванием. Во время процедуры специалисты использовали специальное устройство — эндокорзину, что позволило аккуратно захватить и извлечь щипцы, не повредив слизистую оболочку желудка и пищевода, — передали в ведомстве.

После процедуры состояние мальчика улучшилось. Через несколько дней родители забрали его из больницы домой.

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