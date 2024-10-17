Охотничью Луну могут наблюдать нижегородцы 18 октября

Так почему все-таки Луну называют охотничьей? Оказывается, в народной традиции каждое полнолуние имело свое название. Оно было напрямую связано с бытом наших предков. Так, полную Луну в начале июня называли земляничной, потому что в эту пору созревают ягоды, а полнолуние в сентябре называлось урожайным, так как в это время завершались все земледельческие работы. Считалось, что в октябре дикие звери чаще выходят из леса, и это благоприятное время для охоты, отсюда и название «охотничья Луна».