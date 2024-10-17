Охотничью Луну могут наблюдать нижегородцы 18 октября

«Охотничья Луна» взойдет на небе в ночь на 18 октября. Явление представляет собой полнолуние, сопряженное с Суперлунием — небесное тело оказывается на максимально близком расстоянии от Земли и одновременно входит в полную фазу. В четвертом часу ночи Луна пройдет наивысшую точку сближения с Землей, будет большой и яркой. Наблюдать ее смогут и нижегородцы, правда, в последние дни погода в городе не радует ясными деньками. Любителям ночных наблюдений придется ловить Суперлуние между облаками.
— Сегодня Луна находится в созвездии Рыб. Слева после десяти часов вечера восходит Юпитер. Он будет находиться на достаточно большом угловом расстоянии от Луны, а справа от нее будет виден Сатурн, — рассказал лектор Нижегородского планетария Алексей Киселев.
Так почему все-таки Луну называют охотничьей? Оказывается, в народной традиции каждое полнолуние имело свое название. Оно было напрямую связано с бытом наших предков. Так, полную Луну в начале июня называли земляничной, потому что в эту пору созревают ягоды, а полнолуние в сентябре называлось урожайным, так как в это время завершались все земледельческие работы. Считалось, что в октябре дикие звери чаще выходят из леса, и это благоприятное время для охоты, отсюда и название «охотничья Луна».
Напомним, одним из наиболее ярких астрономических событий октября стало появление кометы Цзыцзиньшань — ATLAS. В настоящее время она стремительно удаляется от Земли, однако при хорошей погоде нижегородцы смогут наблюдать ее до конца месяца.