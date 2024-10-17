Земельные участки под Минском снова начнут продаваться после перерыва

В сообщении сказано, что аукцион по продаже земельных участков в Минском районе намерены провести 15 ноября 2024 года в 10.00 в Минске по улице Чкалова, 5. Говорится, что самый дешевый участок расположен в деревне Дуброва со съездом на МКАД-2 в Раковском направлении. Расстояние до Минска составляет 22 километра.