Земельные участки под Минском снова начнут продаваться после перерыва, пишет площадка недвижимости Realt.by.
В сообщении сказано, что аукцион по продаже земельных участков в Минском районе намерены провести 15 ноября 2024 года в 10.00 в Минске по улице Чкалова, 5. Говорится, что самый дешевый участок расположен в деревне Дуброва со съездом на МКАД-2 в Раковском направлении. Расстояние до Минска составляет 22 километра.
Начальная стоимость 13,8 сотки указана 15 500 рублей. Сообщается, что имеется электричество. Кроме того, в указанном направлении, в Богушево (речь идет про 16 километров от МКАД) на продажу выставлены два смежных участка. Площадь первого составляет 15 соток, начальная стоимость — 58 000 рублей. Начальная цена второго участка в 14,9 сотки указана в 55 тысяч рублей. Есть газ и электричество.
Говорится, что в Мядельской направлении, а именно в Раманьках (10 километров от МКАД) на торги выставлен участок 13,37 сотки за 40 000 рублей. В Паперне продают 12,5 сотки за 40 000 рублей.
Также на продажу выставлен участок в Пуховичском направлении, в Гатово (13 километров от МКАД). Речь идет про 15 соток. Начальная стоимость указана в 50 000 рублей.