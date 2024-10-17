В центре Перми хотят отреставрировать историческое здание на улице Горького

В центре Перми хотят отреставрировать еще один объект культурного наследия регионального значения. Речь идет о здании, расположенном на улице Горького, 28. Проект реставрации и приспособления дома под современное использование получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Документ опубликован на сайте краевой госинспекции по ОКН.
Официально памятник архитектуры называется «Корпус, где учился писатель Решетников Ф. М.». Объект входит в состав ансамбля «Училище земское». Это одноэтажное здание с подвалом, чердаком и с встроенным мезонином было построено в 1850 году для Пермского уездного училища. Известный русский писатель Федор Михайлович Решетников учился в этом корпусе с 1854 по 1859 год. Ранее площади в здании использовались под офисы коммерческих организаций.
Согласно акту экспертизы, физический износ здания составляет 77,53%. Сейчас здание находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется, так как сильно поврежден огнем при пожаре. Провести реставрацию планируется путем полной замены конструкций здания (фундаменты, стены, перекрытия, кровля).