В центре Перми хотят отреставрировать историческое здание на улице Горького

Официально памятник архитектуры называется «Корпус, где учился писатель Решетников Ф. М.». Объект входит в состав ансамбля «Училище земское». Это одноэтажное здание с подвалом, чердаком и с встроенным мезонином было построено в 1850 году для Пермского уездного училища. Известный русский писатель Федор Михайлович Решетников учился в этом корпусе с 1854 по 1859 год. Ранее площади в здании использовались под офисы коммерческих организаций.