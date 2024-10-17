Жители Владивостока обнаружили в городе автобусы-призраки

Жители Владивостока столкнулись с загадочным явлением, которое уже окрестили как «автобусы-призраки». Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» стало известно из канала vdk_tiger_vladivostok25.
Бдительные жители города сопоставили количество автобусов на онлайн-картах и количество транспорта, прибывшего в итоге на остановку. Результаты всех весьма удивили. По словам одного из горожан, по карте отслеживается 5 автобусов маршрута № 31 в центре Владивостока, а на остановку пришли только два.
Жители отмечают, что нередко автобусы на онлайн-картах то появляются, то исчезают. За это их и назвали «автобусами-призраками». Кстати, подобная ситуация характерна и для других городских автобусных маршрутов.
Ранее «КП» писала, что во Владивостоке запустят новый автобусный маршрут.