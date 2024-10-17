Жители Владивостока обнаружили в городе автобусы-призраки

Бдительные жители города сопоставили количество автобусов на онлайн-картах и количество транспорта, прибывшего в итоге на остановку. Результаты всех весьма удивили. По словам одного из горожан, по карте отслеживается 5 автобусов маршрута № 31 в центре Владивостока, а на остановку пришли только два.