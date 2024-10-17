Полиция будет искать мигрантов и наркотики в Московском районе Петербурга 17 октября

В Московском районе Петербурга сегодня, 17 октября, будет много полицейских. Дело в том, что правоохранители проведут там оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого будут искать нелегальных мигрантов, наркотики и другую «запрещенку». Так что тем, кто не имеет проблем с законом, пугаться обилия стражей порядка не стоит. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— На территории Московского района 17 октября проводятся межведомственные оперативно-профилактические мероприятия, в том числе, направленные на проверку соблюдения законности пребывания на территории России иностранцев, а также пресечения незаконного оборота запрещенных предметов и веществ, — говорится в сообщении ведомства.
Передать информацию, которая может заинтересовать правоохранителей, граждане могут по телефону: 8−812−573−46−50.