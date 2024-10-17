Полиция будет искать мигрантов и наркотики в Московском районе Петербурга 17 октября

В Московском районе Петербурга сегодня, 17 октября, будет много полицейских. Дело в том, что правоохранители проведут там оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого будут искать нелегальных мигрантов, наркотики и другую «запрещенку». Так что тем, кто не имеет проблем с законом, пугаться обилия стражей порядка не стоит. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.