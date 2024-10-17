В новосибирском минобразования назвали стоимость строительства концессионных школ

В Министерстве образования Новосибирской области проинформировали о стоимости строительства шести школ, которые возводятся по концессионным соглашениям в столице Сибири.
По данным ведомства, которые приводит портал «РБК-Новосибирск», общая стоимость возведения объектов по концессионным соглашениям составляет порядка 11,4 миллиарда рублей. Дороже всего обойдется школа на улице Николая Шевелева на 1100 мест — 2,16 миллиарда рублей. Цена остальных учебных заведений такова: на ул. Николая Сотникова (1100 мест) — 2,1 миллиарда; на ул. Большой (825 мест) — 1,8 миллиарда; на ул. Татьяны Снежиной (550 мест) — 1,38 миллиарда; на ул. Спортивной (1100 мест) — 1,9 миллиарда; на ул. Пролетарской (1100 мест) — 2,03 миллиарда.
В министерстве подчеркнули, что стоимость строительно-монтажных работ подтверждена положительным заключением госэкспертизы НСО.
Напомним, что предложения о заключении концессионных соглашений Минэкономразвития Новосибирской области опубликовало еще осенью 2021 года. По всем шести объектам региональные власти оформили договоры с ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение” из Москвы, которая потом “распалась” на шесть юрлиц, которые сейчас являются подрядчиками по возведению школ. Заказчиком строительства (концедентом) выступило Министерство образования НСО.
В мае 2024 года руководителя компании-концессионера Отто Сопроненко обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и арестовали. Согласно материалам уголовного дела, в ходе реализации школьных концессий было похищено больше 3 миллиардов рублей. В результате строительство школ было остановлено, а в сентябре прокуратура потребовала признать концессионные соглашения ничтожными.
Кроме того, по заявлению надзорного ведомства УФАС по региону возбудило дело в отношении Министерства образования НСО по факту нарушения Закона «О защите конкуренции» при реализации концессий.
Иван ЛУДНОВ.