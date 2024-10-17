В новосибирском минобразования назвали стоимость строительства концессионных школ

По данным ведомства, которые приводит портал «РБК-Новосибирск», общая стоимость возведения объектов по концессионным соглашениям составляет порядка 11,4 миллиарда рублей. Дороже всего обойдется школа на улице Николая Шевелева на 1100 мест — 2,16 миллиарда рублей. Цена остальных учебных заведений такова: на ул. Николая Сотникова (1100 мест) — 2,1 миллиарда; на ул. Большой (825 мест) — 1,8 миллиарда; на ул. Татьяны Снежиной (550 мест) — 1,38 миллиарда; на ул. Спортивной (1100 мест) — 1,9 миллиарда; на ул. Пролетарской (1100 мест) — 2,03 миллиарда.

Напомним, что предложения о заключении концессионных соглашений Минэкономразвития Новосибирской области опубликовало еще осенью 2021 года. По всем шести объектам региональные власти оформили договоры с ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение” из Москвы, которая потом “распалась” на шесть юрлиц, которые сейчас являются подрядчиками по возведению школ. Заказчиком строительства (концедентом) выступило Министерство образования НСО.

По условиям соглашения объекты концессий — школы — должны были быть созданы через 15 месяцев после подписания документов, то есть весной 2023 года. Однако в дальнейшем сроки неоднократно сдвигались. Новосибирская область получила субсидию из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Образование» на создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, и концессионеру регулярно по графику переводились деньги на возведение школ. Однако на данный момент готовность объектов составляет от 13 до 22%.