Филатов из Filatov & Karas объяснил, чего не хватает артистам в начале карьеры

По мнению участника жюри «Музыкастинга 7.0» на «Новом Радио», в начале пути все музыканты копируют трендовых или любимых артистов. Но те уже стали героями в своей области, и такое творчество будет вторично. Поэтому основной задачей для артиста становится поиск уникальности. «Но она приходит с опытом», — сказал Дмитрий Звук Медиа.