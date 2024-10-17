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Студенты МПУ и ВШЭ создали свою систему защиты данных для соцсетей и финсервисов

В основе системы лежат передовые алгоритмы искусственного интеллекта, в частности нейронная сеть ResNet50, которая анализирует изображения пользователя.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сборная команда студентов Московского политехнического университета и НИУ ВШЭ разработала уникальную систему защиты персональных данных, ориентированную на пользователей социальных сетей и финансовых онлайн-сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского политеха, отметив, что разработка выходит за рамки традиционных систем распознавания лиц.

«Система включает три ключевых компонента: “Верификатор” для подтверждения личности пользователя, “Фейкомет” для проверки достоверности новостей и “Доверенный номер” для цифровой подписи звонящего. Такое сочетание функций позволяет обеспечить всестороннюю защиту пользователя в цифровом пространстве», — отметили в пресс-службе.

В основе системы лежат передовые алгоритмы искусственного интеллекта, в частности нейронная сеть ResNet50, которая анализирует изображения пользователя. Для верификации используются две фотографии из галереи, а также селфи, сделанное в режиме реального времени.

Вся обработка данных происходит локально на устройстве пользователя, без передачи информации на внешние серверы, что повышает уровень защиты персональных данных. Разработка предусматривает интеграцию с существующими системами аутентификации, такими как VK OnePass, Sber ID и Tinkoff ID, что позволит легко внедрить новую систему в привычные сервисы.

Студенты-разработчики оценивают свою целевую аудиторию примерно в 1,7 млн человек. Прежде всего это молодые пользователи социальной сети «ВКонтакте» в возрасте от 12 до 24 лет, которые проводят в соцсети в среднем 61,7 минуты в сутки. Система может быть интегрирована и в другие платформы, включая финансовые приложения, онлайн-банкинг и инвестиционные сервисы.

В ближайшем будущем планируется пилотное внедрение системы в одном из региональных банков для оценки ее эффективности в реальных условиях. Разработчики также планируют расширить функционал, добавив распознавание эмоций и анализ поведенческих паттернов.