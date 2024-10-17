Студенты МПУ и ВШЭ создали свою систему защиты данных для соцсетей и финсервисов

Студенты-разработчики оценивают свою целевую аудиторию примерно в 1,7 млн человек. Прежде всего это молодые пользователи социальной сети «ВКонтакте» в возрасте от 12 до 24 лет, которые проводят в соцсети в среднем 61,7 минуты в сутки. Система может быть интегрирована и в другие платформы, включая финансовые приложения, онлайн-банкинг и инвестиционные сервисы.