Когда начнутся и закончатся осенние каникулы в 2024 году в школах Перми

Разделение учебного года на четверти считается классическим. Оно используется в большинстве школ страны, в том числе и в Перми. Четвертная система делит учебный год на четыре части. Обычно первая четверть длится с сентября до конца октября, вторая — с ноября до конца декабря, третья — с января до конца марта, четвертая — с апреля до конца мая. По такой системе школьники отдыхают четыре раза в год.