Рассказываем, когда начнутся и закончатся осенние каникулы в 2024 году в школах Перми.
Чуть больше чем через неделю в школах Перми начнутся осенние каникулы — первые в новом учебном году 2024−2025. Совсем скоро школьникам начнут выставлять оценки по итогам первой четверти, и ребята с чистой совестью отправятся отдыхать. Родители уже сейчас задумываются, чем в это время занять ребенка. Рассказываем, когда начнутся и закончатся осенние каникулы в школах Перми в 2024 году. Публикуем график.
Когда начнутся и закончатся осенние каникулы в 2024 году в школах Перми
Перед началом нового учебного года 2024−2025 Министерство просвещения РФ составляет его план и устанавливает сроки каникул. По нему школьный год длится 35 недель. Однако школа вправе менять продолжительность учебного периода, а также сдвигать даты начала и окончания каникул. Публикуем рекомендованные даты осенних каникул в 2024 году, которых обычно придерживаются школы, в том числе и в Перми.
Стоит отметить, что даты начала и окончания осенних каникул 2024 в Перми отличаются для школ, ведущих обучение по четвертям и триместрам. В Перми часть школ ведут обучение по четвертям, а часть по триместрам.
Когда начнутся и закончатся осенние каникулы в 2024 году в школах Перми по четвертям
Разделение учебного года на четверти считается классическим. Оно используется в большинстве школ страны, в том числе и в Перми. Четвертная система делит учебный год на четыре части. Обычно первая четверть длится с сентября до конца октября, вторая — с ноября до конца декабря, третья — с января до конца марта, четвертая — с апреля до конца мая. По такой системе школьники отдыхают четыре раза в год.
Продолжительность первой четверти составляет восемь учебных недель. Таким образом, школам Перми, которые ведут обучение по четвертям, рекомендовано начать осенние каникулы в 2024 году с 26 октября. Длительность осенних школьных каникул должна составлять не менее 8 календарных дней.
Как сообщили корреспонденту «КП-Пермь» в пресс-службе администрации Перми, за образовательной организацией остается право формирования календарного учебного графика и его утверждения. С продолжительностью и сроками каникул можно ознакомиться на официальных сайтах образовательных учреждений Перми.
Когда начнутся и закончатся осенние каникулы в 2024 году в школах Перми по триместрам
В Перми есть некоторые школы, обучение в которых проходит по триместрам. Внутри каждого триместра находятся учебные модули, которые продолжаются пять недель. После каждого модуля системой обучения предусмотрены недельные каникулы. Поэтому расписание осенних каникул будет отличаться.
У детей, которые учатся по триместрам, первые осенние каникулы в 2024 году были с 7 по 13 октября. Но буквально через месяц учеников снова ждет отдых. Вторые осенние каникулы у них начнутся с 16 ноября, а закончатся 24 ноября.