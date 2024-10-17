В Донской митрополии высказались об иконах на свалке в Ростове-на-Дону

Донская митрополия в Ростове-на-Дону не имеет отношения к инциденту с вывозом икон на стихийную свалку. Эта ситуация вызвала печаль и удивление, рассказал «КП — Ростов-на-Дону» пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
— На мой взгляд, святотатство или небрежение к святыне — грех. Если та или иная святыня приходит в негодность, то ее нужно утилизировать должным благочестивым образом, — сказал Игорь Петровский.
Представитель церкви пояснил, что к иконам и другим символам православной веры нужно относиться с уважением. Если это так необходимо, предмет можно закопать во дворе, сжечь или пустить по проточной воде в реке.
— Эти люди оскорбили сами себя. Гоняться за ними нет смысла. В данном конкретном случае речь идет не столько об оскорблении чувств верующих, это досадная реальность, когда бизнес застит глаза, — отметил Игорь Петровский.
Напомним, накануне жители Левенцовского микрорайона Ростова-на-Дону нашли вблизи храма Сергия Радонежского большое количество оставленных на свалке икон. Святыни были напечатаны на плотной бумаге без названий.