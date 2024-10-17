Заболеваемость ОРВИ растет в Приморье — Роспотребнадзор

В Приморье за прошедшую неделю зафиксировано повышение заболеваемости ОРВИ, хотя случаев гриппа зарегистрировано не было. По информации краевого Роспотребнадзора, специалисты отметили обнаружили вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирус, метапневмовирус и РС-вирусы среди обследованных за 41 неделю 2024 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Продолжается вакцинация против гриппа в регионе: на 15 октября вакцинировано свыше 430 тысяч человек, включая более 153 тысячи детей, при этом серьёзных реакций после прививки не отмечено.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают о важности профилактических мер для предотвращения распространения вирусных инфекций: регулярное мытьё рук, использование салфеток в отсутствие воды, соблюдение социальной дистанции, избежание контакта рук с лицом, поддержание здорового образа жизни и ношение медицинских масок. В случае появления симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу для избежания осложнений.