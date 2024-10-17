Заболеваемость ОРВИ растет в Приморье — Роспотребнадзор

В Приморье за прошедшую неделю зафиксировано повышение заболеваемости ОРВИ, хотя случаев гриппа зарегистрировано не было. По информации краевого Роспотребнадзора, специалисты отметили обнаружили вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирус, метапневмовирус и РС-вирусы среди обследованных за 41 неделю 2024 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.