Российский «Трансмашхолдинг» будет поставлять локомотивы и вагоны в Беларусь

В пресс-службе уточнили, что в рамках указанной встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве БЖД и «Трансмашхолдинг» в части изготовления, а также поставки локомотивов, моторвагонного подвижного состава, грузовых и пассажирских вагонов в Беларусь.