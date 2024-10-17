Российский «Трансмашхолдинг» будет поставлять локомотивы и вагоны в Беларусь. Об этом рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В сообщении говорится, что в рамках рабочей поездки начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Валерия Веренича в Москву прошла встреча с генеральным директором компании «Трансмашхолдинг», членом Бюро Союза машиностроителей России Кириллом Липой.
В пресс-службе уточнили, что в рамках указанной встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве БЖД и «Трансмашхолдинг» в части изготовления, а также поставки локомотивов, моторвагонного подвижного состава, грузовых и пассажирских вагонов в Беларусь.
Отмечается, что две стороны выразили полное взаимопонимание в необходимости развития железнодорожного машиностроения для организации перевозок грузов и пассажиров, а также для оказания взаимной консультативной, организационной и технической поддержки на всех этапах сотрудничества.
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