Бывшему главному наркологу Брюну дали 7 лет колонии

Брюн был главным внештатным наркологом Минздрава России с 2009 года. После его задержания ведомство сообщило, что эта должность «была исключена из номенклатуры». Информация о Брюне на сайте Минздрава была удалена, министерство пообещало, что будет оказывать содействие следствию.