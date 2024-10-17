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На въезде в Нижний Тагил устроили облаву на должников

Водителей проверяют на наличие неоплаченных штрафов и предупреждают о наказании.

Источник: Комсомольская правда

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами проводить акцию «Узнай свои долги». Об этом сообщает портал Тагил. Лайф.

Во время акции стражи порядка в массовом порядке останавливают автомобили и проверяют водителей на наличие долгов по административным штрафам.

Автолюбители имеют возможность оплатить долги по штрафам, чтобы избежать последствий в виде ареста банковских счетов и запрета покидать пределы страны.

Отметим, что подобные акции проводятся на дорогах Свердловской области регулярно.