На въезде в Нижний Тагил устроили облаву на должников

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами проводить акцию «Узнай свои долги». Об этом сообщает портал Тагил. Лайф.
Во время акции стражи порядка в массовом порядке останавливают автомобили и проверяют водителей на наличие долгов по административным штрафам.
Автолюбители имеют возможность оплатить долги по штрафам, чтобы избежать последствий в виде ареста банковских счетов и запрета покидать пределы страны.
Отметим, что подобные акции проводятся на дорогах Свердловской области регулярно.