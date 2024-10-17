В Уфе стартовал Международный форум «Россия — спортивная держава»

17 октября в Уфе состоялась церемония открытия XII Международного форума «Россия — спортивная держава». Основной площадкой этого масштабного мероприятия станет открытый к 450-летию столицы Башкирии Дворец борьбы. Здесь пройдет пленарное заседание форума, ожидается, что в нем примет участие Президент России Владимир Путин.
Участников форума на его открытии поприветствовал министр спорта России Михаил Дегтярев.
— Я рад вас приветствовать на 12-м форуме «Россия — спортивная держава». В этом году прекрасный город Уфа, в котором мы находимся, отмечает свое 450-летие. Мы поздравляем всех уфимцев. Для нас прекрасный повод с таким интересным, самобытным регионом, как Башкортостан. Форум проводится под девизом «Спорт, семья, Россия». Как отмечает наш президент, с самого начала форум «Россия — спортивная держава» стал авторитетной и востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения для обмена опытом, лучшими практиками между представителями международных и российских спортивных организаций, атлетами и тренерами, — сказал глава Минспорта РФ.
Международный форум «Россия — спортивная держава» будет проходить в Уфе с 17 по 19 октября 2024 года, организаторы анонсировали насыщенную деловую, культурную и, конечно же, спортивную программу. Ожидается, что в рамках форума состоится открытие новых спортивных объектов: Центра гребного слалома в уфимском микрорайоне Инорс и Центра фехтования в Затоне.
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ.
Для участия в форуме в Уфе планируют прибыть пять тысяч делегатов из 100 стран мира. Среди них спортивные функционеры, участники соревнований, среди которых именитые спортсмены, а также почетные гости и высокопоставленные чиновники.
На Международный форум «Россия — спортивная держава» в Уфе планируют приехать 150 олимпийских чемпионов из разных стран, а всего за три дня на восьми площадках города пройдут более 40 мероприятий.
Жителей Уфы и гостей города ждут зрелищные и интересные соревнования по гребному слалому «Край курая» — мероприятие международного уровня впервые примет канал гребного слалома. Турнир по фехтованию «Сабля Салавата» примет уфимский Центр фехтования, а на «Уфа-Арене» пройдут профессиональные бои по боксу по версии IBA и другие и Всероссийские соревнования по керлингу.
Помимо профессиональных спортивных соревнований в рамках форума пройдут и массовые. Так, 19 октября в 11:00 на проспекте Октября состоится Всероссийский день ходьбы. В мероприятии примут участие именитые спортсмены, в том числе, олимпийские чемпионы.
В Центре спортивной подготовки Римы Баталовой 17 и 18 октября состоится мероприятие Паралимпийского комитета России для ветеранов СВО «Герои нашего времени». 17 октября, на стадионе «Динамо» пройдет «Матч звезд» форума «Россия — спортивная держава» по баскетболу.
ДЕЛОВАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА.
Что касается деловой программы форума, то она еще более насыщенная. 17 октября во Дворец борьбы состоится ключевое мероприятие — заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта. Его проведет сам Глава государства Владимир Путин. Темой пленарного заседания станет «Спорт — комплексный взгляд в будущее».
На полях форума во Дворце борьбы пройдут семинары и круглые столы, посвященные развитию физкультуры и спорта, а также отраслевые выставки и Пленарное заседание «Расширенного заседания Комиссии спортсменов Олимпийского Комитета России».
В пятницу, 18 октября, в Уфе на главной площадке форума «Россия — спортивная держава» пройдет первая встреча министров спорта пяти Прикаспийских государств: России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана. В этот же день делегации из стран-участниц ждут на различные панельные дискуссии, посвященные современному международному спортивному движению.
Завершится второй день деловой программы форума торжественным приемом от имени главы Башкирии.
В рамках форума запланирована также культурная программа. Участников форума приглашают посетить уфимские театры и насладиться спектаклями от лучших режиссеров республики и знаменитых артистов. Подробнее о театральной программе можно узнать на официальном сайте форума «Россия — спортивная держава».