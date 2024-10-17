В Уфе стартовал Международный форум «Россия — спортивная держава»

— Я рад вас приветствовать на 12-м форуме «Россия — спортивная держава». В этом году прекрасный город Уфа, в котором мы находимся, отмечает свое 450-летие. Мы поздравляем всех уфимцев. Для нас прекрасный повод с таким интересным, самобытным регионом, как Башкортостан. Форум проводится под девизом «Спорт, семья, Россия». Как отмечает наш президент, с самого начала форум «Россия — спортивная держава» стал авторитетной и востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения для обмена опытом, лучшими практиками между представителями международных и российских спортивных организаций, атлетами и тренерами, — сказал глава Минспорта РФ.