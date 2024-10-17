Машина загорелась в Усть-Илимске из-за неисправности электрооборудования

В Усть-Илимске почти сгорела машина. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, случилось все 16 октября 2024 на Улице Федотова.
— Открытое пламя в моторном отсеке тушили пять специалистов и одна единица техники МЧС России, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
По фото видно, что пламя пытается вырваться из-под капота. Значительная часть машины сильно пострадала от огня. По предварительной версии, пожар начался из-за неисправности электрооборудования.
В это время в МЧС напоминают, что водителям необходимо вовремя проходить технический осмотр, доверять ремонт только специалистам, а также менять шины и запастись огнетушителем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске проверят один из колледжей после мониторинга социальных сетей. Один из очевидцев выложил видео о том, что по столовой бегают тараканы.