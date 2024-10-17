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Машина загорелась в Усть-Илимске из-за неисправности электрооборудования

Пожар тушили пять специалистов и одна единица техники.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимске почти сгорела машина. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, случилось все 16 октября 2024 на Улице Федотова.

— Открытое пламя в моторном отсеке тушили пять специалистов и одна единица техники МЧС России, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

По фото видно, что пламя пытается вырваться из-под капота. Значительная часть машины сильно пострадала от огня. По предварительной версии, пожар начался из-за неисправности электрооборудования.

По предварительной версии, пожар начался из-за неисправности электрооборудования. ГУ МЧС по Иркутской области

В это время в МЧС напоминают, что водителям необходимо вовремя проходить технический осмотр, доверять ремонт только специалистам, а также менять шины и запастись огнетушителем.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске проверят один из колледжей после мониторинга социальных сетей. Один из очевидцев выложил видео о том, что по столовой бегают тараканы.