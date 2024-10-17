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В Воронеже к отоплению подключены 58% многоквартирных домов

Работы по подключению продолжаются.

Источник: АиФ Воронеж

а 16.00 16 октября подключены к теплоносителю 2735 многоквартирных домов, что составляет 58 процентов от общего числа, сообщили в пресс-службе воронежского управления ЖКХ.

Продолжаются работы по подключению первоочередных объектов. Из них тепло пришло в 87 процентов объектов социальной сферы: 182 дошкольных учреждения, 134 учебных заведений и 119 лечебных.

Напомним, что в районных управах и управлении жилищно-коммунального хозяйства работают выделенные линии по вопросам отопления:

управление ЖКХ: 228−33−21;

Коминтерновский район: 206−76−96;

Советский район: 225−71−01;

Железнодорожный район: 223−04−86;

Центральный район: 259−76−63, 259−76−51;

Ленинский район: 206−91−52;

Левобережный район: 249−09−71.

Время работы выделенных телефонных линий: понедельник — четверг: 9.00 — 18.00; пятница: 9.00 — 16.45; перерыв: 13.00 — 13.45.

ЖКХ