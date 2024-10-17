Погиб участник группы One Direction Лиам Пейн

В возрасте 31 года не стало артиста Лиама Пейна, известного по участию в бойз-бэнде One Direction. Певец упал с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе.
Известно, что сотрудник отеля вызвал полицию, сообщив об агрессивном мужчине, возможно находящемся под воздействием наркотических веществ. Неясно, шла ли речь о Пейне. Менеджер услышал шум в задней части отеля. Полиция отправилась туда и обнаружила артиста. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, передает The Guardian со ссылкой на главу аргентинской государственной системы экстренной медицинской помощи.
Лиам состоял в One Direction с 2010-го. В 2015-м коллектив объявил о паузе. Спустя два года музыкант выпустил дебютный сольный сингл Strip That Down, а в 2019-м — первый полноформатник LP1. Его последней работой стал трек Teardrops, увидевший свет в марте.
Ранее экс-участник One Direction Зейн Малик раскрыл причину ухода из группы.