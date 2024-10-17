Погиб участник группы One Direction Лиам Пейн

Известно, что сотрудник отеля вызвал полицию, сообщив об агрессивном мужчине, возможно находящемся под воздействием наркотических веществ. Неясно, шла ли речь о Пейне. Менеджер услышал шум в задней части отеля. Полиция отправилась туда и обнаружила артиста. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, передает The Guardian со ссылкой на главу аргентинской государственной системы экстренной медицинской помощи.