Погиб участник группы One Direction Лиам Пейн

Лиам состоял в One Direction с 2010-го. В 2015-м коллектив объявил о паузе. Спустя два года музыкант выпустил дебютный сольный сингл Strip That Down, а в 2019-м — первый полноформатник LP1. Его последней работой стал трек Teardrops, увидевший свет в марте.