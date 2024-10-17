В Самарской области остается подключить к отоплению меньше 1% домов

По данным на 17 октября 2024 года, в Самарской области к теплу остаются не подключенными меньше 1% домов — 211 из 23294. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.
«За вчерашний день к отоплению подключено еще 98 жилых домов. Не подключены 180 домов в Самаре, 9 — в Тольятти, 11 — в Отрадном, 7 — в Сызрани, 4 — в Красноярском районе. Каждый случай находится на контроле», — рассказали в пресс-службе.
По информации из муниципалитетов, на 100% отопление включено во всех школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, опеки и попечительства региона. Учреждения здравоохранения и культуры подключены на 99,6% — остаются 5 из 1253 и учреждения культуры на 99,7% — остаются 3 из 998.