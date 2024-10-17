В Уфе в рамках форума «Россия — спортивная держава» открыли Центр фехтования

Международный форум «Россия — спортивная держава» открылся 17 октября и продлится до 19-го числа. В его рамках ожидаются десятки мероприятий и пленарные заседания. Участие в форуме примет более пяти тысяч человек из 100 стран мира. На него в Уфе также должен приехать Владимир Путин. Он проведет заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.