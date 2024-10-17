Сегодня, 17 октября, в Уфе в рамках форума «Россия — спортивная держава» открыли Центр фехтования имени заслуженного тренера РСФСР и СССР Рамиля Аюпова. В церемонии принял участие зампред правительства страны Дмитрий Чернышенко и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Вице-премьер подчеркнул, что огромное количество мальчишек и девчонок, вдохновленных победами великих российских спортсменов, точно придет заниматься в Центр фехтования, и новые звездочки появятся на спортивном небосклоне нашей страны.
— Хочу, чтобы в этот праздничный день все еще раз задумались о здоровом образе жизни и помогли руководству республики и всей страны выполнить поручение, которое дал Президент Владимир Путин: чтобы 70% наших жителей регулярно занимались спортом, — призвал Дмитрий Чернышенко.
Отметим, что Центр фехтования включает 28 дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя, специализированные и тренажерные залы, зоны для разминки и восстановления, тренерские и судейские помещения.
Международный форум «Россия — спортивная держава» открылся 17 октября и продлится до 19-го числа. В его рамках ожидаются десятки мероприятий и пленарные заседания. Участие в форуме примет более пяти тысяч человек из 100 стран мира. На него в Уфе также должен приехать Владимир Путин. Он проведет заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.
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