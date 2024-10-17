Белорусский врач сказал, какие анализы обязательно нужно сдать осенью

Белорусский врач-терапевт Александр Вербовиков в интервью БелТА рассказал, какие анализы обязательно нужно сдать осенью.
По словам специалиста, в первую очередь необходимо сдать общий анализ крови.
— Мы смотрим не только факторы воспаления, но и большое внимание врачи уделяют уровню гемоглобина: это содержание железа и, соответственно, доставка кислорода в органы и ткани, — пояснил врач.
Вербовиков отметил, что для того, чтобы проверить работу почек, следует сдать общий анализ мочи. Среди анализов, которые рекомендуется сдать в осенний период, она также назвал биохимический анализ крови. Терапевт обратил внимание на то, что в нем около 1500 показателей, выбрать которые поможет врач.
— Где-то ферменты печени, где-то ферменты почек, гликированный гемоглобин, глюкоза. Возможно, какие-то гормоны. На мой взгляд, ежегодно необходимо следить за гормонами щитовидной железы.
Он пояснил, что речь идет про ТТГ, Т4, антитела к тиреоидной пероксидазе. Врач заметил, что на сегодняшний день одним из достаточно важных и трендовых показателей является витамин D.
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