Белорусский врач сказал, какие анализы обязательно нужно сдать осенью

Вербовиков отметил, что для того, чтобы проверить работу почек, следует сдать общий анализ мочи. Среди анализов, которые рекомендуется сдать в осенний период, она также назвал биохимический анализ крови. Терапевт обратил внимание на то, что в нем около 1500 показателей, выбрать которые поможет врач.