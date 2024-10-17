Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решетки ливневок начали закрывать на зиму в Иркутске

Это делают чтобы снег не завалил систему канализации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске решетки ливневых канализаций стали закрывать на зиму. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, такая практика позволяет защитить систему канализаций от заваливания снегом и песко-соляной смеси. Последней начнут в зимний период обрабатывать дорогу.

— Мы вставляем в открытые части плотные фольгированные пластины, что позволяет избежать засорения, — пояснил начальник производства по ремонту и эксплуатации сетей ливневой канализации города «Иркутскавтодор» Евгений Ильяшевич.

Сейчас ливневки законсервировали на зиму по участкам улиц Ленина, Рабочая, Сухэ-Батора, Карла Маркса, Академическая, Безбокова, Розы Люксембург, Мира, Байкальская, Советская. Прежде чем положить пластины, решетки очищают от листвы и мусора. Закрыть все участки планируют до конца ноября.

Ранее КП-Иркутск сообщал, что в Иркутске по улице Трилиссера ограничат движение машин до 22 октября. Там будет сужена проезжая часть.