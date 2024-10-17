Решетки ливневок начали закрывать на зиму в Иркутске

В Иркутске решетки ливневых канализаций стали закрывать на зиму. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, такая практика позволяет защитить систему канализаций от заваливания снегом и песко-соляной смеси. Последней начнут в зимний период обрабатывать дорогу.
— Мы вставляем в открытые части плотные фольгированные пластины, что позволяет избежать засорения, — пояснил начальник производства по ремонту и эксплуатации сетей ливневой канализации города «Иркутскавтодор» Евгений Ильяшевич.
Сейчас ливневки законсервировали на зиму по участкам улиц Ленина, Рабочая, Сухэ-Батора, Карла Маркса, Академическая, Безбокова, Розы Люксембург, Мира, Байкальская, Советская. Прежде чем положить пластины, решетки очищают от листвы и мусора. Закрыть все участки планируют до конца ноября.
Ранее КП-Иркутск сообщал, что в Иркутске по улице Трилиссера ограничат движение машин до 22 октября. Там будет сужена проезжая часть.