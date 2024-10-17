Решетки ливневок начали закрывать на зиму в Иркутске

Сейчас ливневки законсервировали на зиму по участкам улиц Ленина, Рабочая, Сухэ-Батора, Карла Маркса, Академическая, Безбокова, Розы Люксембург, Мира, Байкальская, Советская. Прежде чем положить пластины, решетки очищают от листвы и мусора. Закрыть все участки планируют до конца ноября.