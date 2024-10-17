На Тайване изобрели самый маленький в мире однофотонный квантовый компьютер

21 февраля сооснователь Российского квантового центра, советник генерального директора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов, являющийся одним из создателей отечественного квантового компьютера в интервью ТАСС сообщил, что российские ученые создали 20-кубитный квантовый компьютер — на 4 кубита больше, чем представленный в прошлом году самый мощный в России, в планах — 50-кубитный. Кроме того Юнусов заявил о разработке отечественного программного обеспечения для квантовых компьютеров.