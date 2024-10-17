На Тайване изобрели самый маленький в мире однофотонный квантовый компьютер

ГОНКОНГ, 17 октября. /ТАСС/. Ученые из тайваньского университета NTHU изобрели самый маленький в мире квантовый компьютер, использующий одиночный фотон для вычислений. Об этом сообщило островное Центральное новостное агентство.
Участвовавший в создании устройства профессор университета Чу Чжисон рассказал, что новый квантовый компьютер размером с обычный системный блок может выполнять факторизацию простых чисел в соответствии с алгоритмом Шора. Компьютер также способен кодировать информацию в «32 временных интервалах или измерениях внутри волнового пакета одного многомерного фотона».
Ученый пояснил, что фотоны могут поддерживать стабильные квантовые состояния при комнатной температуре. Это свойство позволяет снизить затраты энергии в сравнении с другими типами квантовых компьютеров.
Квантовые компьютеры в России.
В ноябре 2019 года Росатом объявил о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера. Стоимость проекта оценивается в 24 млрд рублей. Для реализации этих задач в 2020 году была создана Национальная квантовая лаборатория, куда вошли «СП “Квант”, Российский квантовый центр и 19 ведущих вузов страны.
21 февраля сооснователь Российского квантового центра, советник генерального директора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов, являющийся одним из создателей отечественного квантового компьютера в интервью ТАСС сообщил, что российские ученые создали 20-кубитный квантовый компьютер — на 4 кубита больше, чем представленный в прошлом году самый мощный в России, в планах — 50-кубитный. Кроме того Юнусов заявил о разработке отечественного программного обеспечения для квантовых компьютеров.
2 октября пресс-служба НИУ ВШЭ сообщила, что Российские физики разработали подход, позволяющий выращивать микродисковые лазеры на базе арсенидных квантовых точек, волноводы и фотодетекторы в одних и тех же тонкопленочных структурах. Это открывает дорогу для создания компактных фотонных интегральных схем.