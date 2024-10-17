В РФ представили образец мобильного газоанализатора для почв

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Один из первых приборов для определения концентрации газов в почве, который позволит оценивать состояние растений и эффективность удобрений, разработали специалисты в Новосибирске. Об этом журналистам рассказал старший научный сотрудник Интеграционной лаборатории «Биоинженерия» Новосибирского государственного технического университета, руководитель проекта по разработке газоанализатора почвы Александр Баннов.
«От растений откачивается воздух, проводится анализ с помощью системы газовых датчиков. С помощью этой же системы контролируется температура и влажность воздуха и уже эта вся информация передается на обработку в том числе IT-специалистам, впоследствии даются рекомендации по выращиванию растений, использованию удобрений. На данный момент готов образец такого устройства», — сообщил он.
Баннов уточнил, что устройство способно анализировать порядка пяти-шести газов за счет установленных инфракрасных лазерных датчиков и хеморезистентных сенсоров, разработанных в вузе. Также анализатор оценивает влажность почвы и влажность воздуха.
Сейчас специалисты представили образец газоанализатора, порядка 20% комплектующих которого произведены в России. Остальные 80% — продукты дружественных стран. В планах ученых — сделать устройство легче и мобильнее зарубежных аналогов, вес которых составляет порядка 30 кг. В перспективе анализаторы можно будет использовать в полях, они могут быть полезны не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, геофизике, нефтегазовой отрасли.