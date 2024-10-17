В РФ представили образец мобильного газоанализатора для почв

Сейчас специалисты представили образец газоанализатора, порядка 20% комплектующих которого произведены в России. Остальные 80% — продукты дружественных стран. В планах ученых — сделать устройство легче и мобильнее зарубежных аналогов, вес которых составляет порядка 30 кг. В перспективе анализаторы можно будет использовать в полях, они могут быть полезны не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, геофизике, нефтегазовой отрасли.