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Тарифы на электроэнергию временно снизили для алматинцев

Временный компенсирующий тариф на электроэнергию утвердили в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента комитета по регулированию естественных монополий города.

Источник: pixabay.com

В ведомстве пояснили, что по итогам рассмотрения отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы АО «Алатау Жарык Компаниясы» по регулируемой услуге по передаче электрической энергии за 2023 год, в целях возврата средств потребителям, утвержден временный компенсирующий тариф на общую сумму 534 190,727 тыс. тенге.

Таким образом, тарифы АО «Алатау Жарык Компаниясы» составят:

  • с 1 по 31 декабря 2024 года в размере 11,35 тенге/кВтч без НДС (-0,44%);
  • с 1 января по 31 ноября 2025 года в размере 10,54 тенге/кВтч без НДС (-0,57%).

Напомним, что с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления.

А в середине сентября алматинцы уже жаловались на то, что счет за «свет» вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге в прошлом месяце. В «АлматыЭнергоСбыт» тогда заявили, что основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август являются: аномально высокая температура, которая привела к максимальному использованию кондиционеров и вентиляторов, а также каникулы детей и то, что световой день стал короче.

ЖКХ