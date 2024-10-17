Тарифы на электроэнергию временно снизили для алматинцев

В ведомстве пояснили, что по итогам рассмотрения отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы АО «Алатау Жарык Компаниясы» по регулируемой услуге по передаче электрической энергии за 2023 год, в целях возврата средств потребителям, утвержден временный компенсирующий тариф на общую сумму 534 190,727 тыс. тенге.
Таким образом, тарифы АО «Алатау Жарык Компаниясы» составят:
- с 1 по 31 декабря 2024 года в размере 11,35 тенге/кВтч без НДС (-0,44%);
- с 1 января по 31 ноября 2025 года в размере 10,54 тенге/кВтч без НДС (-0,57%).
Напомним, что с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления.
А в середине сентября алматинцы уже жаловались на то, что счет за «свет» вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге в прошлом месяце. В «АлматыЭнергоСбыт» тогда заявили, что основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август являются: аномально высокая температура, которая привела к максимальному использованию кондиционеров и вентиляторов, а также каникулы детей и то, что световой день стал короче.