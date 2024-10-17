Синоптики предупредили о заморозках до −4 и гололеде в Беларуси 18 октября, в пятницу, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, погодные условия в стране будет определять циклон, центр которого над Европейской территорией России. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Однако ночью и утром в отдельных районах прогнозируются туман, а также слабый гололед. Ветер в ночное время будет неустойчивый слабый, а днем — юго-восточный.
Синоптики отмечают, что в ночное время температура воздуха окажется от −4 до +2 градусов. В дневное время воздух прогреется от +8 до +14 градусов.