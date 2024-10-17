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Синоптики предупредили о заморозках до −4 и гололеде в Беларуси 18 октября

Заморозки до −4 и гололед прогнозируются в Беларуси в пятницу, 18 октября.

Сейчас в Ричмонде: +9° 5 м/с 66% 763 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили о заморозках до −4 и гололеде в Беларуси 18 октября, в пятницу, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, погодные условия в стране будет определять циклон, центр которого над Европейской территорией России. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Однако ночью и утром в отдельных районах прогнозируются туман, а также слабый гололед. Ветер в ночное время будет неустойчивый слабый, а днем — юго-восточный.

Синоптики отмечают, что в ночное время температура воздуха окажется от −4 до +2 градусов. В дневное время воздух прогреется от +8 до +14 градусов.