Синоптики предупредили о заморозках до −4 и гололеде в Беларуси 18 октября

Согласно прогнозу синоптиков, погодные условия в стране будет определять циклон, центр которого над Европейской территорией России. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Однако ночью и утром в отдельных районах прогнозируются туман, а также слабый гололед. Ветер в ночное время будет неустойчивый слабый, а днем — юго-восточный.