В УрФУ представили первый эмиратско-российский GPT-словарь по психологии

Отмечается, что в словарь включено более 4,5 тыс. психологических терминов на арабском, русском и английском языках. Над его созданием работали 27 специалистов — психологи, филологи, лингвисты, переводчики, айтишники — с марта 2024 года. На сегодня словарь доступен в формате электронной книги и чата-GPT. В конце года ученые хотят издать печатную версию в 500 экземпляров. Также в планах разработать приложение для смартфонов, добавить другие языки и озвучить словарь для людей с нарушением зрения.