В УрФУ представили первый эмиратско-российский GPT-словарь по психологии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты Уральского федерального университета и Высшей организации шейха Зейда для решительных людей (ОАЭ) представили первый совместный эмиратско-российский GPT-словарь в области психологии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Специалисты Высшей организации шейха Зейда для решительных людей (ОАЭ) и Уральского федерального университета создали первый в мире эмиратско-российский психологический энциклопедический словарь. GPT-версию разработчики представили на международном конгрессе в Абу-Даби», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в словарь включено более 4,5 тыс. психологических терминов на арабском, русском и английском языках. Над его созданием работали 27 специалистов — психологи, филологи, лингвисты, переводчики, айтишники — с марта 2024 года. На сегодня словарь доступен в формате электронной книги и чата-GPT. В конце года ученые хотят издать печатную версию в 500 экземпляров. Также в планах разработать приложение для смартфонов, добавить другие языки и озвучить словарь для людей с нарушением зрения.
Разрешение на создание словаря психологам УрФУ выдало Минобрнауки России. Словарь создан при финансовой поддержке Высшей организации шейха Зейда для решительных людей и программы лидерства «Приоритет-2030».