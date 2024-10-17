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За неделю жители столицы сдали 47 единиц незарегистрированного оружия

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 7 по 11 октября в Минске проводилось республиканское специальное комплексное мероприятие «Арсенал». Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

«Во время проведения мероприятия из оборота изъято свыше 20 единиц незарегистрированного оружия и почти 500 боеприпасов. В свою очередь граждане добровольно сдали 47 единиц незарегистрированного оружия, свыше 15 тыс. боеприпасов и около килограмма пороха. В связи с установлением противопоказаний к дальнейшему владению изъято 26 единиц зарегистрированного оружия, добровольно сдано 37 единиц», — рассказали в ГУВД.

Также правоохранители отметили, что за нарушение правил оборота оружия 14 человек привлечены к административной ответственности.