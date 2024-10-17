За неделю жители столицы сдали 47 единиц незарегистрированного оружия

«Во время проведения мероприятия из оборота изъято свыше 20 единиц незарегистрированного оружия и почти 500 боеприпасов. В свою очередь граждане добровольно сдали 47 единиц незарегистрированного оружия, свыше 15 тыс. боеприпасов и около килограмма пороха. В связи с установлением противопоказаний к дальнейшему владению изъято 26 единиц зарегистрированного оружия, добровольно сдано 37 единиц», — рассказали в ГУВД.