В Ростовской области стали проводить больше сложных операций на открытом сердце

С начала 2024 года в Ростове-на-Дону врачи Областной клинической больницы выполнили в четыре раза больше повторных операций на открытом сердце, чем за предыдущие годы. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Речь идет об очень рискованных и сложных вмешательствах. По данным властей, увеличение числа подобных операций связано с улучшением маршрутизации пациентов из отдаленных территорий и существенным влиянием работы по диспансерному наблюдению.
Одним из примеров профессионализма кардиохирургов РОКБ стала ситуация, когда мужчине потребовалась операция через семь лет после первого вмешательства. Пациенту провели не только аортокоронарное шунтирование, но и протезирование сердечного клапана. Медики успешно выполнили задачу.
Всех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания призывают регулярно проходить диспансерное наблюдение по месту жительства.