Туристический налог хотят ввести в Нижегородской области. Об этом пишет «Открытый Нижний».
Нововведение также коснется некоторых других регионов, среди которых Владивосток, Карелия, Суздаль, Вологда, Алтай. Налог ставкой в 1% от стоимости суточного проживания (не выше 100 рублей) могут ввести с 1 января 2025 года.
Как сообщили в региональном министерстве туризма, решение будут принимать муниципальные власти. В Российском союзе туриндустрии Нижегородской области, в свою очередь отметили, что законопроект о введении налога находится в региональном центре на стадии проработки.