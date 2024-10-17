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Туристический налог хотят ввести в Нижегородской области

Законопроект о введении налога находится в региональном центре на стадии проработки.

Источник: Аргументы и факты

Туристический налог хотят ввести в Нижегородской области. Об этом пишет «Открытый Нижний».

Нововведение также коснется некоторых других регионов, среди которых Владивосток, Карелия, Суздаль, Вологда, Алтай. Налог ставкой в 1% от стоимости суточного проживания (не выше 100 рублей) могут ввести с 1 января 2025 года.

Как сообщили в региональном министерстве туризма, решение будут принимать муниципальные власти. В Российском союзе туриндустрии Нижегородской области, в свою очередь отметили, что законопроект о введении налога находится в региональном центре на стадии проработки.

туризм и отдых