В Вахитовском районе частично перекроют улицу Лево-Булачную

В Казани частично ограничат движение транспорта по улице Лево-Булачной. Причиной стало обустройство ограждения по установке и демонтажу телевизионного оборудования и временных телестудий. Работы проводятся в рамках подготовки к освещению саммита стран БРИКС.
С 18 по 25 октября проезжая часть будет закрыта на участке по ул. Лево-Булачной и в районе дома № 3 по ул. Московской, сообщает комитет внешнего благоустройства.
Работы на объекте будут вестись по следующему графику:
С 00:00 до 08:00 18 октября;
С 07:00 до 09:00 20 октября;
С 00:00 до 08:00 и с 11:00 до 14:00 25 октября.
Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.