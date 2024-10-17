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В Вахитовском районе частично перекроют улицу Лево-Булачную

Это связано с установкой и демонтажом телевизионного оборудования и временных телестудий.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани частично ограничат движение транспорта по улице Лево-Булачной. Причиной стало обустройство ограждения по установке и демонтажу телевизионного оборудования и временных телестудий. Работы проводятся в рамках подготовки к освещению саммита стран БРИКС.

С 18 по 25 октября проезжая часть будет закрыта на участке по ул. Лево-Булачной и в районе дома № 3 по ул. Московской, сообщает комитет внешнего благоустройства.

Работы на объекте будут вестись по следующему графику:

С 00:00 до 08:00 18 октября;

С 07:00 до 09:00 20 октября;

С 00:00 до 08:00 и с 11:00 до 14:00 25 октября.

Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.