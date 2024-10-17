Добрались до Амура и Сахалина: где пермяки провели бархатный сезон

В сентябре значительно вырос интерес пермяков к Дальнему Востоку — туристический поток в эти регионы увеличился на 46 процентов. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и Корпорации Туризм.РФ.
Аномально теплый сентябрь фактически подарил жителям Пермского края дополнительный месяц лета. Путешественники решили не упускать возможность подольше погреться в лучах солнца, а также исследовать нетипичные маршруты.
Популярность Дальнего Востока у пермяков увеличилась на 46% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самым востребованным регионом стал Приморский край, который принял 17% отдыхающих. За ним следуют Забайкальский край и Амурская область (по 16%).
При этом самыми динамично растущими регионами год к году стали Сахалин, где можно увидеть множество уникальных маяков, и Хабаровский край. В каждый из этих регионов турпоток из Пермского края увеличился более чем на 60%. Путешественники стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. На Дальнем Востоке в сентябре пермяки потратили на 66% больше гигабайт, чем в прошлом году, также на 24% вырос голосовой трафик.
Растет популярность и южных регионов России. В сентябре количество путешественников из Пермского края в этом направлении увеличилось на 35%. В списке предпочтений лидируют курорты Краснодарского края — в первый осенний месяц там отдохнуло 45% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжения туристов стал Сочи. Среди гостей черноморского побережья чаще всего встречались жители двух столиц, а также Самарской, Свердловской областей и Республики Башкортостан.
Постоянный анализ предпочтений россиян в поездках, в том числе на основе обезличенных данных пользователей мобильной связи о поездках, позволяет операторам туристического рынка точнее прогнозировать спрос на отдельных направлениях. По данным Корпорации Туризм.РФ, особо активное развитие гостевой инфраструктуры сейчас наблюдается как раз в Приморском крае, а также на Кубани.