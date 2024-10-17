Добрались до Амура и Сахалина: где пермяки провели бархатный сезон

При этом самыми динамично растущими регионами год к году стали Сахалин, где можно увидеть множество уникальных маяков, и Хабаровский край. В каждый из этих регионов турпоток из Пермского края увеличился более чем на 60%. Путешественники стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. На Дальнем Востоке в сентябре пермяки потратили на 66% больше гигабайт, чем в прошлом году, также на 24% вырос голосовой трафик.